В ЄС не відкидають нові санкції проти Росії через Навального

Європейський Союз наймовірніше може вести нові санкції проти Росії через справу російського опозиційного політика Олексія Навального.

Про це повідомив міністр закордонних і європейських справ Люксембургу Жан Ассельборн напередодні зустрічі глав зовнішньополітичних відомств країн ЄС.

На думку міністра, Євросоюз не терпітиме порушення прав людини і не планує заспокоюватися. Тому Ассельборн переконаний, що нові санкції повинні бути юридично незаперечними.

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Водночас міністр припустив, що через санкції не вдасться досягти потрібного ефекту на Москву. Тому, ймовірно, нижча точка у відносинах ЄС і Росії ще не досягнута.

Справа Навального

2 лютого суд замінив умовний термін на реальний російському опозиційному політику Олексію Навальному у справі Ів Роше.

Він отримав 3,5 року колонії загального режиму. Але через те, що майже рік із цього терміну Навальний уже відсидів, за ґратами він має провести ще 2 роки та 6 місяців.

В Росії після оголошення вироку пройшли масові протести, а низка європейських країн і США закликали негайно звільнити опозиціонера.