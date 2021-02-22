В ЄС не відкидають нові санкції проти Росії через Навального

Європейський Союз наймовірніше може вести нові санкції проти Росії через справу російського опозиційного політика Олексія Навального.
Про це повідомив міністр закордонних і європейських справ Люксембургу Жан Ассельборн напередодні зустрічі глав зовнішньополітичних відомств країн ЄС.
На думку міністра, Євросоюз не терпітиме порушення прав людини і не планує заспокоюватися. Тому Ассельборн переконаний, що нові санкції повинні бути юридично незаперечними.
Водночас міністр припустив, що через санкції не вдасться досягти потрібного ефекту на Москву. Тому, ймовірно, нижча точка у відносинах ЄС і Росії ще не досягнута.
Справа Навального
2 лютого суд замінив умовний термін на реальний російському опозиційному політику Олексію Навальному у справі Ів Роше.
Він отримав 3,5 року колонії загального режиму. Але через те, що майже рік із цього терміну Навальний уже відсидів, за ґратами він має провести ще 2 роки та 6 місяців.
В Росії після оголошення вироку пройшли масові протести, а низка європейських країн і США закликали негайно звільнити опозиціонера.