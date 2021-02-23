Авіапатруль НАТО чотири рази супроводжував російські військові літаки за тиждень

Минулого тижня винищувачі місії Балтійського повітряного патрулювання НАТО чотири рази піднімалися у повітря для впізнання та супроводу військових літаків Росії.

— 15-21 лютого винищувачі, що виконують функції повітряного патрулювання НАТО в країнах Балтії, чотири рази піднімалися в повітря для впізнання і супроводу військових літаків РФ, що пролітали в міжнародному повітряному просторі над Балтійським морем, – йдеться у повідомленні Міноборони Литви.

17 лютого було ідентифіковано російський літак Іл-22, що летів від материкової частини РФ до Калінінградської області з планом польоту та включеним радіолокаційним транспортером. Літак підтримував радіозв’язок із Регіональним центром управління повітряним рухом (RSVC).

Його супроводжували два російські літаки Су-35. Вони повернулися на материкову частину Росії. Ці літаки були без плану польоту, без радіолокаційних відповідачів і не підтримували радіозв’язок.

Також 17 лютого винищувачі повітряної поліції НАТО впізнали літак РФ Су-24, що здійснював переліт у напрямку Калінінградської області. Він літав без радіолокаційного відповідача, не підтримував радіозв’язок з RSVC і мав план польоту.

18 лютого авіапатруль НАТО розпізнав російський літак Іл-22, який летів у міжнародному повітряному просторі з Калінінградської області на материкову частину Росії – з включеним радіолокаційним транспондером, підтримував радіозв’язок з RSVC і мав план польоту. Його супроводжували два літаки Су-27, що потім повернулися в Калінінградську область. Ці літаки були без планів польоту, без радіолокаційних відповідачів і не підтримували радіозв’язок.

19 лютого було ідентифіковано два літаки РФ, Іл-78 і Ту-134, що здійснили переліт у міжнародному повітряному просторі з Калінінградської області на материкову частину РФ. Вони летіли з включеними радіолокаційними транспондерами, підтримували радіозв’язок з RSVC і мали плани польоту.

Місія Балтійського повітряного патрулювання НАТО здійснюється з баз в Литві та Естонії.

Повітряний простір над Кримом

Україна запропонувала Північноатлантичному альянсу використовувати для своїх операцій повітряний простір у Сімферопольському районі польотної інформації (РПІ).

Цей повітряний простір включає суверенну територію України та зону над відкритими водами Чорного моря, де відповідальність за обслуговування повітряного руху за міжнародними договорами делеговано Україні.