Бразилія виготовлятиме власну вакцину проти коронавірусу

Бразилія оголосила про початок виробництва власної вакцини проти коронавірусу у першій половині 2021 року.

Про це повідомив віце-президент з виробництва та інновацій у галузі охорони здоров’я Фонду Освальдо Круза Марко Ауреліо Крігер.

За домовленістю про передачу технологій з британською фармацевтичною компанією AstraZeneca Фонд зможе розпочати виготовлення вакцини у Бразилії у квітні.

Віце-президент також підкреслив важливість виробництва власного препарату проти коронавірусу для зменшення залежності від інших виробників на тлі високого світового попиту на вакцини.

– Це завжди було нашою метою. Застосовуючи технологію виробництва, ми сподіваємось досягти 100% національного виготовлення у першій половині цього року. Якби ми сьогодні хотіли придбати більше вакцин, ми б не змогли. Час подумати про стратегічне виробництво деяких продуктів, оскільки ми спостерігали глобальну конкуренцію впродовж усієї пандемії, — сказав Крігер.

Коронавірус у світі

Станом на 22 лютого коронавірус у світі виявили у 111 102 016 жителів планети. Бразилія посідає третє місце за рівнем поширення захворювання, там за весь час пандемії інфікувалось 10 139 148 осіб.

Також Бразилія знаходиться на другому місці за рівнем смертності, загалом у країні померло 245 977 громадян.