Президент Німеччини Франк-Вальтер Штайнмайєр звернувся держав світу із закликом поділитися частиною своїх доз вакцин від коронавірусу з біднішими країнами.
Про це він сказав під час пресс-конференції з генеральним директором Всесвітньої організації охорони здоров’я Тедросом Адханомом Гебреєсусом.
– Це питання людяності та наших власних стандартів, за якими ми хочемо, щоб нас вимірювали, – зазначив президент Німеччини.
За його словами, в найближчі тижні та місяці спостерігатиметься нестача вакцини. А готовність відмовитись від частини зарезервованих вакцин зможе швидше стримати коронавірусну інфекцію у світі.
Окрім того, президент Німеччини повідомив, що успішна співпраця країн у питанні поширення вакцин, тестів та ліків стане лакмусовим папірцем міжнародної солідарності.
Тестування на коронавірус у Німеччині
В Німеччині з 1 березня починають безкоштовне експрес-тестування населення на коронавірус.
Експрес-тест можна буде безкоштовно отримати в центрі тестування або аптеці, повідомив міністр охорони здоров’я Німеччини Єнс Шпан та зазначив, що витрати на них планує повністю покрити держава.
Джерело: DW