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Факти / Світ
Оксана Доротюк |

Питання людяності: президент Німеччини закликав ділитись Covid-вакцинами з бідними країнами

Президент Німеччини Франк-Вальтер Штайнмайєр звернувся держав світу із закликом поділитися частиною своїх доз вакцин від коронавірусу з біднішими країнами.

вакцинація

Про це він сказав під час пресс-конференції з генеральним директором Всесвітньої організації охорони здоров’я Тедросом Адханомом Гебреєсусом.

 – Це питання людяності та наших власних стандартів, за якими ми хочемо, щоб нас вимірювали, – зазначив президент Німеччини.

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За його словами, в найближчі тижні та місяці спостерігатиметься нестача вакцини. А готовність відмовитись від частини зарезервованих вакцин зможе швидше стримати коронавірусну інфекцію у світі.

Окрім того, президент Німеччини повідомив, що успішна співпраця країн у питанні поширення вакцин, тестів та ліків стане лакмусовим папірцем міжнародної солідарності.

Тестування на коронавірус у Німеччині

В Німеччині з 1 березня починають безкоштовне експрес-тестування населення на коронавірус.

Експрес-тест можна буде безкоштовно отримати в центрі тестування або аптеці, повідомив міністр охорони здоров’я Німеччини Єнс Шпан та зазначив, що витрати на них планує повністю покрити держава.

Джерело: DW

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