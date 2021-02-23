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Факти / Світ
Тетяна Забожко |

Шкода від вакцин проти Covid-19: ВООЗ погодила програму компенсації

Всесвітня організація охорони здоров’я та провідна страхова компанія Chubb Limited підписали угоду від імені фонду COVAX щодо програми компенсації через нещасні випадки для 92 країн, що розвиваються.

Вакцинація

– Усі вакцини, закуплені або розповсюджені за допомогою COVAX Facility, отримують схвалення регуляторних органів. Але, як і всі ліки, навіть схвалені для загального використання вакцини у рідкісних випадках можуть викликати серйозні побічні реакції, – йдеться в заяві ВООЗ.

Угода ВООЗ забезпечить швидкий, справедливий, надійний та прозорий процес отримання компенсації у разі виникнення рідкісних, але серйозних несприятливих ситуацій, пов’язаних з ініціативою COVAX, до 30 червня 2022 року.

Особам буде передбачена одноразова компенсація через нещасні випадки.

Таким чином програма COVAX прагне значно зменшити потребу в зверненні до судів, що може бути тривалим та дорогим процесом.

Програму компенсації COVAX уведуть в дію через веб-портал до 31 березня 2021 року.

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Ініціатива COVAX має на меті до кінця 2021 року поставити щонайменше 2 млрд доз вакцин усім країнам-учасницям, включаючи щонайменше 1,3 млрд доз для 92 країн, що розвиваються.

$4 млрд для ініціативи COVAX

Сполучені Штати Америки вдвічі збільшать видатки на підтримку вакцинації у світі. Країна виділить $4 млрд для ініціативи COVAX. Раніше планувалося виділення лише $2 млрд.

Додаткові $2 млрд влада США виділить протягом 2021-2022 років. Кошти слугуватимуть розширенню охоплення COVAX. Однак транш пройде за умови виконання донорських зобов’язань та постачання перших доз вакцини до бідних країн.

Джерело: ВООЗ

Фото: Dreamstime

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