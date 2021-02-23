Всесвітня організація охорони здоров’я та провідна страхова компанія Chubb Limited підписали угоду від імені фонду COVAX щодо програми компенсації через нещасні випадки для 92 країн, що розвиваються.

– Усі вакцини, закуплені або розповсюджені за допомогою COVAX Facility, отримують схвалення регуляторних органів. Але, як і всі ліки, навіть схвалені для загального використання вакцини у рідкісних випадках можуть викликати серйозні побічні реакції, – йдеться в заяві ВООЗ.

Угода ВООЗ забезпечить швидкий, справедливий, надійний та прозорий процес отримання компенсації у разі виникнення рідкісних, але серйозних несприятливих ситуацій, пов’язаних з ініціативою COVAX, до 30 червня 2022 року.

Особам буде передбачена одноразова компенсація через нещасні випадки.

Таким чином програма COVAX прагне значно зменшити потребу в зверненні до судів, що може бути тривалим та дорогим процесом.

Програму компенсації COVAX уведуть в дію через веб-портал до 31 березня 2021 року.

Ініціатива COVAX має на меті до кінця 2021 року поставити щонайменше 2 млрд доз вакцин усім країнам-учасницям, включаючи щонайменше 1,3 млрд доз для 92 країн, що розвиваються.

$4 млрд для ініціативи COVAX

Сполучені Штати Америки вдвічі збільшать видатки на підтримку вакцинації у світі. Країна виділить $4 млрд для ініціативи COVAX. Раніше планувалося виділення лише $2 млрд.

Додаткові $2 млрд влада США виділить протягом 2021-2022 років. Кошти слугуватимуть розширенню охоплення COVAX. Однак транш пройде за умови виконання донорських зобов’язань та постачання перших доз вакцини до бідних країн.

Джерело: ВООЗ