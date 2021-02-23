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Факти / Світ
Оксана Доротюк |

У США оголосили п’ятиденну жалобу за померлими від коронавірусу

У Сполучених Штатах Америки вшанували пам’ять померлих від коронавірусу хвилиною мовчання.

У США оголосили п’ятиденну жалобу за померлими від коронавірусу

Президент США Джо Байден разом з першою леді Джилл Байден, а також віце-президентом Камалою Харріс та її чоловіком вшанували пам’ять понад 500 тис. американців.

За словами очільника держави, за весь час пандемії у країні померло більше громадян, ніж у Першій світовій, Другій світовій та В’єтнамській війнах.

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 – Тим, хто втратив близьких людей: я знаю, що ніякі слова не можуть заглушити біль, але я сподіваюся, що ви знайдете розраду, дізнавшись, що нація сумує разом з вами, – повідомив Байден.

Окрім того, президент США оголосив про те, що п’ять днів у країні будуть приспущені прапори на знак жалоби за співвітчизниками, які померли від коронавірусної хвороби.

А газета New York Times на першій шпальті надрукувала 500 тис. крапок на честь тих людей, які не змогли побороти коронавірус та померли від ускладнень.

Коронавірус у світі

Станом на 22 лютого коронавірус у світі виявили у 111 102 016 жителів планети.

За весь період пандемії від ускладнень Covid-19 померли 2 462 911 пацієнтів, за добу зафіксували 7 580 нових летальних випадків.

Найбільше випадків захворювання у США – 27 773 047, Індія – 11 005 850 та Бразилія – ​​10 139 148.

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