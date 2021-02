У США оголосили п’ятиденну жалобу за померлими від коронавірусу

У Сполучених Штатах Америки вшанували пам’ять померлих від коронавірусу хвилиною мовчання.

Президент США Джо Байден разом з першою леді Джилл Байден, а також віце-президентом Камалою Харріс та її чоловіком вшанували пам’ять понад 500 тис. американців.

За словами очільника держави, за весь час пандемії у країні померло більше громадян, ніж у Першій світовій, Другій світовій та В’єтнамській війнах.

Today, our nation passed another grim milestone in this pandemic: 500,000 lives lost. Join us as we honor their memory. https://t.co/AzUzXoVUgb

— President Biden (@POTUS) February 22, 2021