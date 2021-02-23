У Грузії затримали голову партії Єдиний національний рух Ніка Мелія.

Затримання відбулося вранці 23 лютого. Представники правоохоронних органів прорвалися у кімнату центрального офісу партії, де разом з прихильниками перебував очільник партії Саакашвілі.

Вони спробували перешкодити правоохоронцям, однак згодом Ніка Мелія був поміщений в машину і вивезений з території офісу ЄНР.