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Факти / Світ
Оксана Доротюк |

В Грузії затримали голову опозиційної партії

У Грузії затримали голову партії Єдиний національний рух Ніка Мелія.

Грузія

Затримання відбулося вранці 23 лютого. Представники правоохоронних органів прорвалися у кімнату центрального офісу партії, де разом з прихильниками перебував очільник партії Саакашвілі.

Вони спробували перешкодити правоохоронцям, однак згодом Ніка Мелія був поміщений в машину і вивезений з території офісу ЄНР.

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