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Факти / Світ
Людмила Богданова |

За добу захворіли понад 280 тис. осіб: коронавірус у світі 23 лютого

Станом на 23 лютого у світі зафіксовано 111 419 939 випадків коронавірусу, за останню добу захворіло 280 853 мешканців планети.

коронавірус, маска

Від ускладнень Covid-19 померли 2 470 772 людини, за добу зареєстровано 6 884 летальних випадків. Такі дані наводить Всесвітня організація охорони здоров’я.

Де найбільше хворих на коронавірус

  • США  – 27 828 370;
  • Індія – 11 016 434;
  • Бразилія – 10 168 174
  • Російська Федерація – 4 189 153;
  • Велика Британія – 4 126 154.

Країни з найвищими показниками смертності

  • США – 495 275;
  • Бразилія – 246 504;
  • Мексика – 180 107;
  • Індія – 156 463;
  • Велика Британія – 120 575.
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Коронавірус в Україні

В Україні підтвердили 1 311 844 випадків коронавірусу станом на 23 лютого, за добу захворіло 4 182 особи. Загалом за період пандемії зафіксовано 25 309 летальних випадків.

Водночас вилікуватися вдалося 1 151 777 українцям. Наразі найскладніша ситуація з поширенням коронавірусу спостерігається в Івано-Франківській області. За день там захворіло 716 осіб.

Детальніше про коронавірус в Україні читайте на Фактах ICTV.

Джерело: Всесвітня організація охорони здоров’я

Фото: Pixabay

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