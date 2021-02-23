Станом на 23 лютого у світі зафіксовано 111 419 939 випадків коронавірусу, за останню добу захворіло 280 853 мешканців планети.

Від ускладнень Covid-19 померли 2 470 772 людини, за добу зареєстровано 6 884 летальних випадків. Такі дані наводить Всесвітня організація охорони здоров’я.

Де найбільше хворих на коронавірус

США – 27 828 370;

Індія – 11 016 434;

Бразилія – 10 168 174

Російська Федерація – 4 189 153;

Велика Британія – 4 126 154.

Країни з найвищими показниками смертності

США – 495 275;

Бразилія – 246 504;

Мексика – 180 107;

Індія – 156 463;

Велика Британія – 120 575.

Коронавірус в Україні

В Україні підтвердили 1 311 844 випадків коронавірусу станом на 23 лютого, за добу захворіло 4 182 особи. Загалом за період пандемії зафіксовано 25 309 летальних випадків.

Водночас вилікуватися вдалося 1 151 777 українцям. Наразі найскладніша ситуація з поширенням коронавірусу спостерігається в Івано-Франківській області. За день там захворіло 716 осіб.

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