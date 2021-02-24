Грузія відкриває кордон для українців із 1 березня – умови в’їзду

З 1 березня Грузія відкриває кордон для українців. Тепер, щоб в’їхати в країну, достатньо мати негативний результат тесту на коронавірус.

Прем’єр-міністр Іраклій Гарібашвілі заявив, що українці зможуть потрапити до Грузії за наявності негативного результату тесту на Covid-19. Він повинен бути зроблений протягом 72 годин до в’їзду.

Однак на третій день перебування в Грузії треба пройти повторне тестування за свій рахунок.

За словами прем’єр-міністра, з 1 березня, крім українців, за наявності тесту до Грузії зможуть в’їжджати громадяни Вірменії, Азербайджану, Росії і Білорусі.

Перетнути кордон туристи зможуть лише повітряним шляхом. Сухопутний кордон залишається закритим для іноземців.

Раніше у Грузію могли потрапити іноземці, у яких є документ про Covid-вакцинацію.

Повітряний та сухопутний кордони були закриті для туристів з березня 2020 року. Потім обмеження ослабили і дозволили в’їжджати певним категоріям іноземців.

Повноцінне авіасполучення Грузія відновила з 1 лютого. Однак зараз у країні діє карантин вихідного дня.

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Джерело: Ехо Кавказу