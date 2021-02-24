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Факти / Світ
Людмила Грубнік |

Коли закінчиться пандемія коронавірусу: у ВООЗ озвучили прогноз

У Всесвітній організації охорони здоров’я припустили, що пандемія коронавірусу може закінчитися уже через рік, на початку 2022 року.

ВООЗ

Такий прогноз озвучив очільник Європейського регіонального бюро ВООЗ Ганс Клюге.

На його думку, нині вірус ліпше вивчений, ніж у 2020 році. Він продовжить поширюватися у світі, проте потреби у жорстких карантинних обмеженнях уже не буде.

Водночас поява нових мутацій коронавірусу – це нормальне явище, адже вірус намагається пристосуватися до організму людини.

Попри таку заяву, Ханс Клюге уточнив, що це лише прогноз, і як саме розвиватимуться події, поки сказати складно.

Пандемія коронавірусу

У лютому 2021 року ВООЗ почала фіксувати поліпшення епідситуації на планеті.

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Кількість нових хворих і летальних випадків протягом другого зимового місяця зменшувалася.

Детальніше про коронавірус у світі читайте на Фактах ICTV.

Джерело: DR, РБК-Україна

Фото: Depositphotos

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