США на всіх рівнях підтвердили готовність ввести нові санкції щодо газопроводу Північний потік-2. Зокрема, речник Державного департаменту Нед Прайс заявив, що Білий дім зробить це без вагань.

– Ми продовжимо інформувати Конгрес. І якщо знадобляться додаткові політичні заходи реагування на виконання вимог законодавства, ми без вагань зробимо це, – наголосив американський дипломат.

За його словами, нині США проводять консультації з європейськими партнерами та союзниками.

Прайс зазначив також, що Білий дім підтримує позицію Польщі, яка робить кроки для зупинки будівництва газопроводу.

– Це погана угода для Європи в контексті заявлених нею енергетичних цілей, – додав він.

18 січня США ввели перші санкції щодо газопроводу Північний потік-2. Вони передбачені оборонному бюджеті на 2021 рік.

У Білому домі сподіваються, що Німеччина перегляне свою позицію, оскільки газопровід ставить під загрозу життєво важливі інтереси національної безпеки.