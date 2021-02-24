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Факти / Світ
Валентина Летяк |

Ми зробимо це без вагань: США про нові санкції проти Північного потоку-2

США на всіх рівнях підтвердили готовність ввести нові санкції щодо газопроводу Північний потік-2. Зокрема, речник Державного департаменту Нед Прайс заявив, що Білий дім зробить це без вагань.

Північний потік 2

– Ми продовжимо інформувати Конгрес. І якщо знадобляться додаткові політичні заходи реагування на виконання вимог законодавства, ми без вагань зробимо це, – наголосив американський дипломат.

За його словами, нині США проводять консультації з європейськими партнерами та союзниками.

Прайс зазначив також, що Білий дім підтримує позицію Польщі, яка робить кроки для зупинки будівництва газопроводу.

– Це погана угода для Європи в контексті заявлених нею енергетичних цілей, – додав він.

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18 січня США  ввели перші санкції щодо газопроводу Північний потік-2. Вони передбачені  оборонному бюджеті на 2021 рік.

У Білому домі сподіваються, що Німеччина перегляне свою позицію, оскільки газопровід ставить під загрозу життєво важливі інтереси національної безпеки.

Джерело: Укрінформ

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