Німецька компанія Wintershall Dea більше не планує надавати фінансування проекту Північний потік-2.

Про це йдеться у звіті компанії.

– Участь групи в проекті Північний потік-2 обмежена наданням кредитів поряд з ще чотирма найбільшими європейськими енергетичними компаніями (Engie, OMV, Shell і Uniper).

Платежі за кредитом для Північного потоку-2 склали €730 млн і завершились до перегляду закону Про протидію противникам Америки за допомогою санкції.

У Wintershall Dea додали, що подальших виплат не планується.

Проект Північний потік-2 передбачає будівництво і роботу двох гілок газопроводу загальною потужністю 55 мільярдів кубометрів газу на рік від узбережжя Росії через Балтійське море до Німеччини.

Будівництво російського газопроводу Північний потік-2 триває вже кілька років, і за цей час багато країн перестали сприймати його як економічний проект.

Фото: Nord Stream 2