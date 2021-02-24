PCEtLSDQndC1INC00L7QsdCw0LLQu9C10L3QsCDRgNC10LrQu9Cw0LzQvNCwIGZ1bGxzY3JlZW4gLS0hPg==
Ми використовуємо cookies, щоб проаналізувати та покращити роботу нашого сайту, персоналізувати рекламу.
Продовжуючи відвідування сайту, ви надаєте згоду на використання cookies та погоджуєтесь з Політикою конфіденційності.
Погоджуюсь
Логотип сайта
Поиск
ФАКТИ iPad / iPhone ФАКТИ Android
Факти / Світ
Анастасія Дячкіна |

Німецька компанія Wintershall Dea припинила фінансування Північного потоку-2

Німецька компанія Wintershall Dea більше не планує надавати фінансування проекту Північний потік-2.

Північний потік 2

Про це йдеться у звіті компанії.

– Участь групи в проекті Північний потік-2 обмежена наданням кредитів поряд з ще чотирма найбільшими європейськими енергетичними компаніями (Engie, OMV, Shell і Uniper).

Платежі за кредитом для Північного потоку-2 склали €730 млн і завершились до перегляду закону Про протидію противникам Америки за допомогою санкції.

Читайте
Щонайменше 18 компаній вийшли з проекту Північний потік-2: як руйнується вплив Росії у світі

У Wintershall Dea додали, що подальших виплат не планується.

Проект Північний потік-2 передбачає будівництво і роботу двох гілок газопроводу загальною потужністю 55 мільярдів кубометрів газу на рік від узбережжя Росії через Балтійське море до Німеччини.

Будівництво російського газопроводу Північний потік-2 триває вже кілька років, і за цей час багато країн перестали сприймати його як економічний проект.

Фото: Nord Stream 2

Теги: ,
Якщо побачили помилку, будь ласка, виділіть фрагмент тексту і натисніть Ctrl+Enter.
fakty_logo
Читайте новини Факти ICTV у Google News.
Довіряйте лише перевіреним фактам.
Приєднатись
Завантаження...

Вгору Вгору

Знайшли помилку в тексті?

Помилка