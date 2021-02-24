США та Канада домовилися скоординувати свої зусилля для боротьби зі змінами клімату на планеті, амбітна мета – досягти нульових викидів до 2050 року.

Цю тему обговорили під час віртуальної зустрічі президент США Джо Байден та прем’єр-міністр Канади Джастін Трюдо.

– Ми також подвоїли наші зусилля з боротьби зі зміною клімату. Це надихнуло, – зазначив Джо Байден під час переговорів.

Країни мають узгодити заходи, які дозволять зменшити кількість небезпечних викидів у атмосферу і досягнути нульових викидів до 2050 року.

Крім цього, лідери обговорили дії з боротьби з пандемією коронавірусу та підходи до відновлення економіки.

Зустріч Байдена і Трюдо

Зустріч з Джастіном Трюдо стала першим таким заходом для Джо Байдена на міжнародному рівні.

Через коронавірус вона проходила онлайн.

Детальніше про зустріч Байдена та Трюдо читайте на Фактах ICTV.

Джерело: CBC