США та Канада домовилися скоординувати свої зусилля для боротьби зі змінами клімату на планеті, амбітна мета – досягти нульових викидів до 2050 року.
Цю тему обговорили під час віртуальної зустрічі президент США Джо Байден та прем’єр-міністр Канади Джастін Трюдо.
– Ми також подвоїли наші зусилля з боротьби зі зміною клімату. Це надихнуло, – зазначив Джо Байден під час переговорів.
Країни мають узгодити заходи, які дозволять зменшити кількість небезпечних викидів у атмосферу і досягнути нульових викидів до 2050 року.
Крім цього, лідери обговорили дії з боротьби з пандемією коронавірусу та підходи до відновлення економіки.
Зустріч Байдена і Трюдо
Зустріч з Джастіном Трюдо стала першим таким заходом для Джо Байдена на міжнародному рівні.
Через коронавірус вона проходила онлайн.
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Джерело: CBC