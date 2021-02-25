Станом на 24 лютого у світі зафіксували 111 762 965 випадків коронавірусу.

За останню добу у світі на Covid-19 захворіла 326 531 людина.

Від ускладнень, які викликав коронавірус, померли 2 479 678 пацієнтів, за добу – 8 384.

Де найбільше хворих на коронавірус

США – 27 883 560;

Індія – 11 030 176;

Бразилія – 10 195 160;

Російська Федерація – 4 200 902;

Велика Британія – 4 134 643.

Країни з найвищими показниками смертності

США – 496 850;

Бразилія – 247 143;

Мексика – 180 536;

Індія – 156 567;

Велика Британія – 121 305.

Коронавірус в Україні

Згідно зі статистикою коронавірусу в Україні, станом на 24 лютого зафіксовано 1 317 694 випадки. За добу захворювання виявили у 5 850 осіб. Зокрема, захворіли 316 дітей та 271 медпрацівник. Госпіталізували 3 049 українців.

Найбільша кількість підтверджених випадків зареєстрована у Вінницькій (601), Івано-Франківській (600), м. Київ (547), Чернівецькій (524) та Закарпатській (389) областях.