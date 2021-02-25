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Факти / Світ
Євгенія Шапоренко |

Понад 300 тис. нових випадків: коронавірус у світі 24 лютого

Станом на 24 лютого у світі зафіксували 111 762 965 випадків коронавірусу.

Коронавирус в мире

За останню добу у світі на Covid-19 захворіла 326 531 людина.

Від ускладнень, які викликав коронавірус, померли 2 479 678 пацієнтів, за добу – 8 384.

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Де найбільше хворих на коронавірус

  • США  – 27 883 560;
  • Індія – 11 030 176;
  • Бразилія – 10 195 160;
  • Російська Федерація – 4 200 902;
  • Велика Британія – 4 134 643.

Країни з найвищими показниками смертності

  • США – 496 850;
  • Бразилія – 247 143;
  • Мексика – 180 536;
  • Індія – 156 567;
  • Велика Британія – 121 305.

Коронавірус в Україні

Згідно зі статистикою коронавірусу в Україні, станом на 24 лютого зафіксовано 1 317 694 випадки. За добу захворювання виявили у 5 850 осіб. Зокрема, захворіли 316 дітей та 271 медпрацівник. Госпіталізували 3 049 українців.

Найбільша кількість підтверджених випадків зареєстрована у Вінницькій (601), Івано-Франківській (600), м. Київ (547), Чернівецькій (524) та Закарпатській (389) областях.

Джерело: Всесвітня організація охорони здоров’я

Фото: Depositphotos

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