У Південній Кореї з 26 лютого 2021 року розпочинають процес вакцинації населення проти коронавірусу.

Імунізацію проводитимуть речовиною від AstraZeneca, яку виготовили у країні.

– Ми розпочинаємо першу історичну вакцинацію у п’ятницю, а вакцини будуть випущені сьогодні. Це перший крок, який наблизить нас до довгоочікуваного повернення до нормального життя, – зазначив прем’єр-міністр країни Чон Се Гюн.

За його словами, фахівці контролюватимуть процес транспортування і доправлення вакцин. Спочатку щеплення проведуть медикам.

Водночас влада країни планує до липня вакцинувати 10 млн осіб з груп ризику, а до листопада досягти колективного імунітету.

Вакцинація проти коронавірусу

Попри те, що вакцинація проти коронавірусу розпочалася у світі ще в грудні 2020 року, деякі країни лише нині оголосили про старт імунізації.

З-поміж них Австралія, де щеплення розпочали робити 21 лютого.

Детальніше про вакцинацію проти коронавірусу читайте на Фактах ICTV.