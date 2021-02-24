PCEtLSDQndC1INC00L7QsdCw0LLQu9C10L3QsCDRgNC10LrQu9Cw0LzQvNCwIGZ1bGxzY3JlZW4gLS0hPg==
Ми використовуємо cookies, щоб проаналізувати та покращити роботу нашого сайту, персоналізувати рекламу.
Продовжуючи відвідування сайту, ви надаєте згоду на використання cookies та погоджуєтесь з Політикою конфіденційності.
Погоджуюсь
Логотип сайта
Поиск
ФАКТИ iPad / iPhone ФАКТИ Android
Факти / Світ
Людмила Грубнік |

Спочатку – медики: Південна Корея розпочинає Covid-вакцинацію

У Південній Кореї з 26 лютого 2021 року розпочинають процес вакцинації населення проти коронавірусу.

вакцинація

Імунізацію проводитимуть речовиною від AstraZeneca, яку виготовили у країні.

– Ми розпочинаємо першу історичну вакцинацію у п’ятницю, а вакцини будуть випущені сьогодні. Це перший крок, який наблизить нас до довгоочікуваного повернення до нормального життя, – зазначив прем’єр-міністр країни Чон Се Гюн.

За його словами, фахівці контролюватимуть процес транспортування і доправлення вакцин. Спочатку щеплення проведуть медикам.

Водночас влада країни планує до липня вакцинувати 10 млн осіб з груп ризику, а до листопада досягти колективного імунітету.

Читайте
Немає часу на розкачку: МОЗ хоче провести Covid-вакцинацію у стислі терміни

Вакцинація проти коронавірусу

Попри те, що вакцинація проти коронавірусу розпочалася у світі ще в грудні 2020 року, деякі країни лише нині оголосили про старт імунізації.

З-поміж них Австралія, де щеплення розпочали робити 21 лютого.

Детальніше про вакцинацію проти коронавірусу читайте на Фактах ICTV.

Джерело: Інтерфакс-Україна

Фото: Depositphotos

Теги: , , ,
fakty_logo
Читайте новини Факти ICTV у Google News.
Довіряйте лише перевіреним фактам.
Приєднатись
Завантаження...

Вгору Вгору