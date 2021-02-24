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Факти / Світ
Людмила Грубнік |

Третя хвиля Covid-19: три країни ЄС заявили про погіршення епідситуації

У низці європейських країн заявляють про початок третьої хвилі поширення коронавірусу. У державах зростає кількість нових випадків хвороби.

карантин в україні

Погіршення ситуації з Covid-19 фіксують у Польщі, Литві та Німеччині.

Так, у Польщі ще 19 лютого заявили, що епідситуація у країні ускладнюється. Очільник Міністерства охорони здоров’я Польщі Адам Недзельський заявив, що у державі спостерігається третя хвиля коронавірусу.

22 лютого про третю хвилю Covid-19 заговорили у Литві, пишуть місцеві ЗМІ.

А 23 лютого канцлер ФРН Ангела Меркель заявила про початок третьої хвилі епідемії у Німеччині.

– Ми не можемо заплющувати очі на той факт, що маємо справу з третьою хвилею, – зазначила Ангела Меркель.

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Коронавірус у світі

Попри локальні загострення у Європі, у лютому ВООЗ зафіксувала загальне поліпшення епідситуації на планеті.

За даними організації, загальні показники з добового приросту та летальності поліпшилися.

Детальніше про коронавірус у світі читайте на Фактах ICTV.

Джерело: RMF24, Postimees, DW

Фото: Pixabay

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