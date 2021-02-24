В американській компанії Microsoft заявили, що у них є докази того, що саме Російська Федерація причетна до масових кібератак на урядові системи США у грудні 2020 року.

Про це заявив президент Microsoft Бред Сміт.

– На цій стадії у нас є свідчення, які вказують на російську розвідку, і жодних ознак, які б вказали на кого-небудь ще, – сказав Бред Сміт.

Водночас очільник компанії, що спеціалізується на кібербезпеці, Crowdstrike Джордж Курц повідомив, що у нього поки немає інформації про причетність Росії до атаки.

А керівник компанії з кібербезпеки FireEye Кевін Мандія зазначив, що інструменти, які використовувалися під час кібератаки, не схожі на ті, що найчастіше застосовує РФ.

Кібератаки на США

У США заявили, що готові відповідати Росії не лише санкціями за масштабні кібератаки.

У країні розробляють заходи.

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Джерело: PBS NewsHour