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Факти / Світ
Юлія Захарченко |

У США безкоштовно роздадуть понад 25 млн масок

У США безкоштовно роздадуть понад 25 млн масок місцевим медичним центрам та іншим організаціям в рамках боротьби з пандемією коронавірусу.

У США безкоштовно роздадуть понад 25 млн масок

За словами представників Білого дому, в американців з низьким доходом дотепер немає доступу до масок. З цієї причини на території країни безкоштовно роздадуть таку велику кількість масок.

Попередньо американці зможуть отримати маски у медичних центрах та місцях громадського харчування. Очікується, що маски зможуть отримати від 12 до 15 млн людей.

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Тканинні маски матимуть розміри для дітей та дорослих. Також їх можна буде прати для повторного використання.

Вакцинація у США

У США планують виготовити та продати 240 млн доз вакцин проти коронавірусу в березні. Серед них препарати від компаній Pfizer, Moderna та Johnson&Johnson. Спочатку препарати розподілятимуть у США, а потім зможуть постачати в інші країни.

Вакцину Pfizer хочуть дозволити зберігати в стандартних морозильних камерах замість ультрахолодних умов. Таке рішення має схвалити Управління з контролю за продуктами та ліками США. У 2020 році ця організація дала дозвіл на екстрене використання вакцини при її зберіганні при температурі від -80ºC до -60ºC.

Джерело: CNN

Фото: Pexels

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