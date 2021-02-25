У США безкоштовно роздадуть понад 25 млн масок місцевим медичним центрам та іншим організаціям в рамках боротьби з пандемією коронавірусу.

За словами представників Білого дому, в американців з низьким доходом дотепер немає доступу до масок. З цієї причини на території країни безкоштовно роздадуть таку велику кількість масок.

Попередньо американці зможуть отримати маски у медичних центрах та місцях громадського харчування. Очікується, що маски зможуть отримати від 12 до 15 млн людей.

Тканинні маски матимуть розміри для дітей та дорослих. Також їх можна буде прати для повторного використання.

Вакцинація у США

У США планують виготовити та продати 240 млн доз вакцин проти коронавірусу в березні. Серед них препарати від компаній Pfizer, Moderna та Johnson&Johnson. Спочатку препарати розподілятимуть у США, а потім зможуть постачати в інші країни.

Вакцину Pfizer хочуть дозволити зберігати в стандартних морозильних камерах замість ультрахолодних умов. Таке рішення має схвалити Управління з контролю за продуктами та ліками США. У 2020 році ця організація дала дозвіл на екстрене використання вакцини при її зберіганні при температурі від -80ºC до -60ºC.