Байден скасував указ Трампа про обмеження на в’їзд до США для деяких іноземців

Президент США Джо Байден скасував указ свого попередника Дональда Трампа про обмеження в’їзду на територію США для низки категорій іноземних громадян.

У повідомленні прес-служби Білого дому йдеться, що призупинення для в’їзду іммігрантів шкодить інтересам країни.

— Призупинення в’їзду від 22 квітня 2022 года для іммігрантів, що представляють ризик для ринку праці в США у процесі економічного відновлення від наслідків спалаху коронавірусу не відповідає інтересам США. Навпаки, це шкодить США. Відповідні рішення скасовуються, – зазначається у повідомленні.

Дональд Трамп 22 квітня 2020 року підписав указ про 60-дену заборону на імміграцію в країну для низки категорій через негативні економічні наслідки поширення коронавірусної інфекції. Дія указу неодноразово продовжувалося.

2 лютого Джо Байден скасував три укази колишнього голови Білого дому Дональда Трампа, що стосуються міграційної політики.

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Зокрема чинний президент США відновив розпорядження про возз’єднання сімей нелегальних мігрантів із дітьми, яких розлучили на кордоні США та Мексики за незаконний перетин кордону.