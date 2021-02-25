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Факти / Світ
Людмила Грубнік |

Куба розпочала масове виробництво власної вакцини проти коронавірусу

На Кубі розпочали масово виробляти власну вакцину проти коронавірусу.

Вакцина від Covid-19

Речовина називається Abdala. Про старт промислового виробництва вакцини повідомила кубинська фармацевтична компанія BioCubaFarma.

За даними ЗМІ, під час клінічних випробувань речовина продемонструвала ефективність у боротьбі з коронавірусом, проте точні показники не називаються.

Першу фазу випробувань вакцини Abdala розпочали на Кубі ще 7 грудня 2020 року, другу – 1 лютого 2021 року.

Нині у країні готуються розпочати третій, заключний, етап випробувань. Він запланований на березень.

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Вакцинація у світі

У світі вже три місяці триває масова вакцинація проти коронавірусу. Низка країн вже заявляє про дефіцит речовини.

Цю проблему деякі держави намагаються вирішити шляхом виробництва власної вакцини, з-поміж них – Бразилії, Казахстан.

Детальніше про вакцинацію проти коронавірусу читайте на Фактах ICTV.

Джерело: Granma

Фото: Pixabay

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