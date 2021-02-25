На Кубі розпочали масово виробляти власну вакцину проти коронавірусу.

Речовина називається Abdala. Про старт промислового виробництва вакцини повідомила кубинська фармацевтична компанія BioCubaFarma.

За даними ЗМІ, під час клінічних випробувань речовина продемонструвала ефективність у боротьбі з коронавірусом, проте точні показники не називаються.

Першу фазу випробувань вакцини Abdala розпочали на Кубі ще 7 грудня 2020 року, другу – 1 лютого 2021 року.

Нині у країні готуються розпочати третій, заключний, етап випробувань. Він запланований на березень.

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Вакцинація у світі

У світі вже три місяці триває масова вакцинація проти коронавірусу. Низка країн вже заявляє про дефіцит речовини.

Цю проблему деякі держави намагаються вирішити шляхом виробництва власної вакцини, з-поміж них – Бразилії, Казахстан.

Детальніше про вакцинацію проти коронавірусу читайте на Фактах ICTV.

Джерело: Granma