В Ізраїлі провели один з перших концертів після майже однорічної перерви, пов’язаної з пандемією коронавірусу. Культурний захід пройшов у столиці країни Тель-Авіві, однак потрапити туди можна було не всім.

Відвідати концерти могли лише люди, які перехворіли на Covid-19, або які мають так звану зелену картку. Її видають пацієнтам, які отримали два щеплення вакциною.

Проведення культурних заходів стало можливим завдяки зниженню рівня захворюваності. Крім того, майже половина населення вакцинувалася від коронавірусу. Це дозволяє владі послаблювати карантинні заходи.

За даними Міністерства охорони здоров’я, в Ізраїлі 4 598 197 осіб отримали першу дозу вакцини проти коронавірусу. Це майже половина жителів. З них 3 209 993 людини пройшли вакцинацію у другому етапі.

У лютому в Ізраїлі почали вакцинацію іноземців і людей, які здобувають статус біженців. Щеплення роблять на безкоштовній основі.

Ізраїль є лідером з інтенсивності вакцинацій у світі, за даними платформи Covid-vaccinations.

Джерело: The Times of Israel