Станом на вечір 25 лютого в світі зафіксовано 112 209 815 випадки Covid-19. За останні 24 години хворобу підтвердили в 421 407 хворих (24 лютого – 326 531). Такі дані наводить ВООЗ.

Від ускладнень, викликаних коронавірусом, померло 2 490 776 осіб, за добу їхня кількість збільшилась ще на 10 508.

Країни з найбільшою кількістю хворих:

США – 27 955 338;

Індія – 11 046 914;

Бразилія – 10 257 875;

Росія – 4 212 100;

Велика Британія – 4 144 581.

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Країни з найбільшою кількістю смертей:

США – 499 017;

Бразилія –248 529;

Мексика – 181 809;

Індія – 156 705;

Велика Британія – 121 747.

У загальному рейтингу за кількістю хворих Україна посідає 17 місце – між ПАР та Індонезією.

Коронавірус в Україні

25 лютого 2021 року коронавірус в Україні підтвердили в 1 325 841 особи. У країні різко погіршилася епідситуація, за останню добу виявили 8 147 нових випадків хвороби.

Померло в Україні від Covid-19 за добу 135 людей, за час пандемії – 25 596. Одужало за день 3 889 українців, загалом – 1 159 311.

Протягом дня у країні провели 36 670 тестів методом ПЛР, за увесь час – 6 809 165.