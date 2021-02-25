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Факти / Світ
Тетяна Забожко |

Майже на 100 тис. більше хворих за добу: статистика коронавірусу в світі 25 лютого

Станом на вечір 25 лютого в світі зафіксовано 112 209 815 випадки Covid-19. За останні 24 години хворобу підтвердили в 421 407 хворих (24 лютого – 326 531). Такі дані наводить ВООЗ.

коронавірус в україні

Від ускладнень, викликаних коронавірусом, померло 2 490 776 осіб, за добу їхня кількість збільшилась ще на 10 508.

Країни з найбільшою кількістю хворих:

  • США – 27 955 338;
  • Індія – 11 046 914;
  • Бразилія – 10 257 875;
  • Росія – 4 212 100;
  • Велика Британія – 4 144 581.
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Країни з найбільшою кількістю смертей:

  • США – 499 017;
  • Бразилія –248 529;
  • Мексика – 181 809;
  • Індія – 156 705;
  • Велика Британія – 121 747.

У загальному рейтингу за кількістю хворих Україна посідає 17 місце – між ПАР та Індонезією.

Коронавірус в Україні

25 лютого 2021 року коронавірус в Україні підтвердили в 1 325 841 особи. У країні різко погіршилася епідситуація, за останню добу виявили 8 147 нових випадків хвороби.

Померло в Україні від Covid-19 за добу 135 людей, за час пандемії – 25 596. Одужало за день 3 889 українців, загалом – 1 159 311.

Протягом дня у країні провели 36 670 тестів методом ПЛР, за увесь час – 6 809 165.

Фото: Depositphotos

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