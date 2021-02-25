Станом на вечір 25 лютого в світі зафіксовано 112 209 815 випадки Covid-19. За останні 24 години хворобу підтвердили в 421 407 хворих (24 лютого – 326 531). Такі дані наводить ВООЗ.
Від ускладнень, викликаних коронавірусом, померло 2 490 776 осіб, за добу їхня кількість збільшилась ще на 10 508.
Країни з найбільшою кількістю хворих:
- США – 27 955 338;
- Індія – 11 046 914;
- Бразилія – 10 257 875;
- Росія – 4 212 100;
- Велика Британія – 4 144 581.
Країни з найбільшою кількістю смертей:
- США – 499 017;
- Бразилія –248 529;
- Мексика – 181 809;
- Індія – 156 705;
- Велика Британія – 121 747.
У загальному рейтингу за кількістю хворих Україна посідає 17 місце – між ПАР та Індонезією.
Коронавірус в Україні
25 лютого 2021 року коронавірус в Україні підтвердили в 1 325 841 особи. У країні різко погіршилася епідситуація, за останню добу виявили 8 147 нових випадків хвороби.
Померло в Україні від Covid-19 за добу 135 людей, за час пандемії – 25 596. Одужало за день 3 889 українців, загалом – 1 159 311.
Протягом дня у країні провели 36 670 тестів методом ПЛР, за увесь час – 6 809 165.