Moderna розробила вакцину проти південноафриканського штаму коронавірусу

Компанія-виробник вакцини проти коронавірусу Moderna заявила, що розробила оновлену версію свого препарату від Covid-19, який допоможе у боротьбі з південноафриканським штамом коронавірусу.

Оновлену вакцину, яка дістала назву mRNA-1273.351, досліджуватимуть як ревакцинацію для людей, які вже були вакциновані від коронавірусу, а також як первинну – для людей, які не хворіли коронавірусною хворобою і ще не були вакциновані.

Перші дози препарату вже були відправлені до Національного інституту здоров’я США для клінічного дослідження.

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У компанії не уточнили, скільки часу триватимуть дослідження, і коли буде доступна оновлена вакцина, якщо буде дозволена до використання.

Вакцина від Moderna

У ВООЗ зазначили, що робити щеплення вакциною від Moderna можна представникам медперсоналу, пенсіонерам. Окрім того, вона безпечна для людей, у яких є супутні захворювання: гіпертонія, діабет, астма, хвороби легенів, печінки або нирок, а також хронічні інфекції.

Не рекомендують вакцинуватися речовиною від Moderna вагітним жінкам, дітям до 18 років. Також щеплення не варто робити людям з алергією на будь-які компоненти вакцини і пенсіонерам зі слабким здоров’ям.