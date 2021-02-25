У Нью-Йорку поширюється нова мутація коронавірусу B.1.526, яка може суттєво послабити ефективність вже існуючих вакцин.

Штам B.1.526 було виявлено ще у листопаді, але активно ширитись штатом він почав саме зараз.

Дослідники Каліфорнійського технологічного інституту та Колумбійського університету виявили, що штам має мутацію E484K, яка дає йому змогу уникати імунної відповіді організму.

Також B.1.526 має інший варіант мутації, яка впливає на зв’язок вірусу з клітинами людини, але найчастіше у зразках зустрічається саме E484K.

Імунолог з Університету Рокфеллера Мішель Нуссенцвейг зазначив, що це не дуже гарні новини, але все одно наголосив, що вакцинація може суттєво знизити ризик захворіти або принаймні допоможе боротися із мутованим вірусом.

Ефективність вакцин

Останнє ізраїльське дослідження доводить, що ефективність вакцини Pfizer складає 94% за умови двоетапної вакцинації.

Дослідження проводив Науково-дослідний інститут Clalit, який також повідомив, що Pfizer діє проти штаму коронавірусу виявленому у Великій Британії.

Про те, чи діятиме препарати проти іншого виду Covid-19, виявленого у Південній Африці поки не повідомляється.