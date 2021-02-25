PCEtLSDQndC1INC00L7QsdCw0LLQu9C10L3QsCDRgNC10LrQu9Cw0LzQvNCwIGZ1bGxzY3JlZW4gLS0hPg==
Ми використовуємо cookies, щоб проаналізувати та покращити роботу нашого сайту, персоналізувати рекламу.
Продовжуючи відвідування сайту, ви надаєте згоду на використання cookies та погоджуєтесь з Політикою конфіденційності.
Погоджуюсь
Логотип сайта
Поиск
ФАКТИ iPad / iPhone ФАКТИ Android
Факти / Світ
Оксана Доротюк |

Після скандалу в Австралії: Facebook інвестує у новинну журналістику $1 млрд

Американська компанія Facebook інвестує близько $1 млрд у найближчі три роки на підтримку новинної журналістики.

Facebook

Про це повідомив віце-президент компанії з глобальних питань Нік Клегга.

Таке рішення було ухвалене після конфлікту Facebook з австралійською владою та компаніями країни.

Читайте
Італія оштрафувала Facebook на €7 млн

За словами Ніка Клегги, Facebook готовий активно співпрацювати з видавцями новин.

 – Ми визнаємо, що якісна журналістика лежить в основі того, як працюють відкриті суспільства – йдеться про інформування громадян, розширення їхніх прав та можливостей, а також про притягнення до відповідальності, – сказав віце-президент соцмережі.

Також він зауважив, що компанія не просить у медіакорпорацій контент, за який її попросили заплатити потенційно непомірну ціну.

Клегг також додав, що існує альтернативний підхід тому, що пропонує австралійська влада. У січні Facebook оголосив про операції з The Telegraph Media Group, Financial Times, Daily Mail Group, Sky News, а також з низкою інших місцевих та регіональних видавничих будинків.

Відповідно до них, соцмережа платитиме за контент, який розміщується у додатку Facebook News, призначеному для користувачів у Великої Британії. Аналогічні угоди були укладені з видавничими будинками в США, ведуться також переговори з представниками в Німеччині та Франції.

17 лютого компанія Facebook заблокувала можливість користувачам ділитися новинами в Австралії. Згідно з ухваленим документом у країні Facebook, Google та інших інтернет-платформ хотіли примусити платити видавничим будинкам за поширення їхнього вмісту.

Так влада Австралії збиралися перенаправити частину доходів інтернет-гігантів від реклами традиційним ЗМІ. Facebook відповів на це блокуванням.

Джерело: Deutsche Welle

Теги: ,
fakty_logo
Читайте новини Факти ICTV у Google News.
Довіряйте лише перевіреним фактам.
Приєднатись
Завантаження...

Вгору Вгору