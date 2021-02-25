Португалія поділиться вакцинами проти коронавірусу з колишніми колоніями

Португалія оголосила, що передасть партію вакцин проти коронавірусу низці країн у другій половині 2021 року, які колись були її колоніями.
Про це заявив міністр закордонних справ Португалії Августо Сантуш Сільва.
У координованій схемі закупівель ЄС зазначається, що Португалія претендує на 35 млн доз препарату проти Сovid-19, хоча населення країни не перевищує 10 млн. Так, там мають залишитись невикористані вакцини.
Частину своїх препаратів Португалія передасть своїм колишнім колоніям, а саме: Анголі, Мозамбіку, Кабо-Верде, Гвінеї-Бісау, Екваторіальній Гвінеї, Сан-Томе і Принсіпі, а також Східному Тімору.
За словами очільника МЗС Сільва, розподіл вакцин між цими країнами є частиною зусиль з двосторонньої співпраці.
Карантин у Португалії
У Португалії влада посилила карантинні заходи через погіршення ситуації з коронавірусом, зростання кількості нових заражень і летальних випадків.
У державі запроваджується заборона на виїзд з країни з неділі, 31 січня 2021 року. Окрім того, Португалія запроваджує контроль на кордоні з сусідньою Іспанією.