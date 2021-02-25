25 лютого Каліфорнія стала першим штатом США, де кількість смертей від коронавірусу перевищила 50 тис. випадків.

У січні в Каліфорнії, найбільш густонаселеному штаті країни, щодня помирало від Covid-19 понад 560 осіб, тоді як у листопаді було менше 50 таких випадків на добу.

За даними, найбільше в штаті померло латиноамериканців – 46% (представники цього народу становлять 39% населення штату).

Наразі в Каліфорнії кількість смертей удвічі зменшилась у порівнянні з двома тижнями раніше. У деяких округах навіть дозволили скасувати обмеження.

Жалоба за загиблими від Covid-19 у США

23 лютого Джо Байден оголосив п’ятиденну жалобу за загиблими від Covid-19 у США.

Протягом цього часу в країні будуть приспущені прапори на знак скорботи за понад 500 тис. співвітчизниками, які померли від коронавірусної хвороби.

Також у США вшанували пам’ять померлих від коронавірусу хвилиною мовчання.

Газета New York Times на першій шпальті надрукувала 500 тис. крапок на честь тих людей, які не змогли побороти коронавірус та померли від ускладнень.

За словами очільника держави, за весь час пандемії у країні померло більше громадян, ніж у Першій світовій, Другій світовій та В’єтнамській війнах.

Джерело: The New York Times