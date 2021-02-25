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Факти / Світ
Анастасія Рогожінська |

У США подовжили режим надзвичайної ситуації через коронавірус

46-й президент США Джо Байден подовжив режим надзвичайної ситуації в країні, запроваджений через пандемію коронавірусу.

Коронавирус в США

Байден заявляє, що залишається необхідність подовжити надзвичайну ситуацію в країні. Адже пандемія Covid-19 продовжує становити високий ризик здоров’ю і безпеці нації.

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Він наголошує, що важливо і продовжувати боротьбу з коронавірусом та реагувати на це із застосуванням усіх можливостей уряду.

Наразі влада США не уточнила нового терміну подовження режиму надзвичайної ситуації.

Що передбачає НС:

  • інформування населення владаю;
  • безперервний контроль за розвитком НС та моніторинг епідемічної ситуації;
  • виявлення хворих та контактних, їхню ізоляцію і госпіталізацію;
  • режим карантину, зокрема заборону масових заходів;
  • обмеження руху пасажирського транспорту.

Коронавірус у США

13 березня 2020 року у Штатах оголосили надзвичайну ситуацію. Наразі США є антилідерами за кількістю хворих на Covid-19.

Станом на ранок 25 лютого у США від коронавірусу померли 505 тис. американців. Загалом хворобу діагностували у понад 28,3 млн осіб.

Детальніше про коронавірус у світі читайте на Фактах ICTV.

Джерело: The White House

Фото: Dreamstime

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