У США подовжили режим надзвичайної ситуації через коронавірус

46-й президент США Джо Байден подовжив режим надзвичайної ситуації в країні, запроваджений через пандемію коронавірусу.

Байден заявляє, що залишається необхідність подовжити надзвичайну ситуацію в країні. Адже пандемія Covid-19 продовжує становити високий ризик здоров’ю і безпеці нації.

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Він наголошує, що важливо і продовжувати боротьбу з коронавірусом та реагувати на це із застосуванням усіх можливостей уряду.

Наразі влада США не уточнила нового терміну подовження режиму надзвичайної ситуації.

Що передбачає НС:

інформування населення владаю;

безперервний контроль за розвитком НС та моніторинг епідемічної ситуації;

виявлення хворих та контактних, їхню ізоляцію і госпіталізацію;

режим карантину, зокрема заборону масових заходів;

обмеження руху пасажирського транспорту.

Коронавірус у США

13 березня 2020 року у Штатах оголосили надзвичайну ситуацію. Наразі США є антилідерами за кількістю хворих на Covid-19.

Станом на ранок 25 лютого у США від коронавірусу померли 505 тис. американців. Загалом хворобу діагностували у понад 28,3 млн осіб.

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Джерело: The White House