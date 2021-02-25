У США оцінили збитки від штурму Капітолія прихильниками екс-президента Дональда Трампа 6 січня 2021 року.

За даними ЗМІ, які посилаються на архітектора Капітолія Бретта Блентона, ремонт будівлі американського Конгресу обійдеться у понад $30 млн.

– Статуї, фрески, історичні лавки та оригінальні віконниці – усе постраждало від пошкоджень, – заявив Бретт Блентон.

У Конгресі США вже виділили цю суму на ремонт будівлі.

Однак, за словами архітектора, вона – не фінальна, під час роботи можуть знадобитися додаткові кошти.

Штурм Капітолія

6 січня 2021 року прихильники колишнього президента Дональда Трампа, який не був згодний з перемогою його опонента, демократа Джо Байдена, на президентських виборах 3 листопада 2020 року, штурмували будівлю Капітолія.

У світі засудили такі дії мітингувальників.

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Джерело: CBS News