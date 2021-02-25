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Факти / Світ
Софія Зінов'єва |

В Індонезії прокинувся вулкан Синабунг: попіл піднявся на 1,5 км

В Індонезії прокинувся вулкан Синабунг у провінції Північна Суматра. Виверження тривало близько 3 хвилин, а стовп попелу сягнув 1,5 тис. метрів над кратером.

В Індонезії прокинувся вулкан Синабунг: попіл піднявся на 1,5 км

Центр вулканології і пом’якшення геологічних небезпек присвоїв Синабунгу третій рівень вулканічної небезпеки, вулкан вивергається з перервами вже багато років.

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Інформації про загиблих та постраждалих поки немає, але влада закликає людей триматися подалі від вулкану і не підходити на відстань ближче 3-5 км.

Вулканічна небезпека в Італії

16 лютого на Сицилії раптово прокинувся вулкан Етна. Виверження супроводжувалося потоком лави та великою кількість вулканічного попелу.

Тоді, через величезний стовп пилу і попелу, який піднявся вище кілометру вгору, Міжнародний аеропорт Катанії скасував всі рейси.

Джерело: dpa

Фото: Depositphotos

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