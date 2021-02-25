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Факти / Світ
Тетяна Забожко |

Вакцину Johnson & Johnson дозволили використовувати в екстрених випадках

Вакцина Johnson & Johnson проти Covid-19 відповідає вимогам дозволу для екстреного використання. Такий висновок оприлюднило управління з продовольства та медикаментів США (FDA) 24 лютого.

Вакцинація

Згідно з аналізом, ефективність вакцини Johnson & Johnson через 14 днів після введення однієї дози вакцини становить 66,9% та 66,1% – через 28 днів.

– Застережень за віком, расою, етнічною приналежністю, супутніми захворюваннями або попередньою інфекцією SARS-CoV-2 немає, – йдеться в аналізі FDA.

Тепер дозвіл на використання вакцини має надати консультативний комітет із питань вакцин та супутніх біологічних продуктів. Його засідання призначене на 26 лютого.

Затвердження вакцини Johnson & Johnson в ЄС

16 лютого американська компанія Johnson & Johnson 16 лютого подала заявку на затвердження препарату до Європейської агенції з лікарських засобів (EMA).

Європейський регулятор розгляне заявку в прискореному режимі. Якщо дані щодо вакцини будуть вичерпними та надійними, висновок може бути готовий уже в березні.

Детальніше про затвердження вакцини Johnson & Johnson в ЄС читайте в матеріалі Фактів ICTV.

Джерело: CNN

Фото: Dreamstime

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