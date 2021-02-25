Всесвітня організація охорони здоров’я виступила проти використання паспортів про вакцинацію для міжнародних поїздок.

Свою позицію ВООЗ обґрунтовує тим, що поки немає точної інформації про те, наскільки вакцини захищають від передачі коронавірусу.

Експерти вважають, що провакцинована людина все одно ймовірно може розповсюджувати інфекцію і заразити тих, хто ще не отримав щеплення.

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Також у ВООЗ зазначають, що пасажири, які мають паспорт про вакцинацію повинні дотримуватись усіх запроваджених обмежень на поїздки за кордон.

– По-перше, вакцини не доступні для всіх, це може тільки обмежити, а не відкрити можливості для подорожей. По-друге, у нас зараз недостатньо даних, щоб зрозуміти, чи допоможе вакцинація припинити передачу вірусу, – зазначив директор програми ВООЗ з надзвичайних ситуацій в області охорони здоров’я Майкл Райан.

Covid-паспорти в Україні

В січні міністр охорони здоров’я Максим Степанов запевнив, що українці будуть отримувати паспорти про проведення вакцинації від Covid-19 так само, як і громадяни ЄС.