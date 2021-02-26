Королева Великої Британії Єлизавета ІІ закликала жителів країни вакцинуватись проти Covid-19, коли їм запропонують.

94-річний монарх зазначила, що розуміє тих громадян, які вагаються, але порадила їм думати про інших людей, а не про себе.

Єлизавета ІІ поділилась власним досвідом вакцинації місяць тому.

– Це було дуже швидко, мені зовсім не боліло, – сказала вона.

За свідченням міністра з питань вакцинації Великої Британії Надхіма Захаві, наразі в країні 11-15% людей вагаються щодо необхідності щеплення проти коронавірусу.

Лікар Емілі Лоусон, яка керує програмою впровадження вакцин для Національної служби охорони здоров’я Великої Британії, переконана, що коментарі королеви з приводу її досвіду вакцинації є неймовірно важливим вотумом довіри.

– Її Величність є величезним прикладом, і я сподіваюся люди почнуть більше довіряти процесу вакцинації, – зазначила вона.

Єлизавета ІІ зробила щеплення проти Covid-19

8 січня королева Великої Британії Єлизавета II зробила щеплення проти Covid-19. Разом із нею зробив щеплення і чоловік – герцог Единбурзький Філіп.

Вакцинував подружжя королівський лікар у Віндзорському замку.

Якою саме вакциною їх щепили, не уточнили. На той час у Великій Британії використовували два препарати – американської фірми Pfizer і її німецького партнера BioNTech, а також Оксфордського університету і британсько-шведської компанії AstraZeneca.