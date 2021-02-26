Південна Корея розпочала вакцинацію від коронавірусу

Південна Корея запустила кампанію з вакцинації від коронавірусу. Перші щеплення зробили приблизно у 200 будинках престарілих.

Перші дози вакцини AstraZeneca почали вводити працівникам будинків престарілих та деяким пацієнтам в установах по всій країні. За добу планують зробити щеплення 5 266 співробітникам будинків престарілих.

У суботу влада хоче надавати 117 тис. доз вакцини, розробленої Pfizer Inc і BioNTech SE. Планують вакцинувати приблизно 55 тис. медичних працівників у закладах, де лікують хворих на коронавірус.

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У країні скаржаться, що вакцинація проходить повільно, проте багато мешканців Південної Кореї зацікавлені у проведенні щеплень.

Вакцинація в Україні

Станом на ранок 25 лютого в Україні провели 159 щеплень проти коронавірусу. Найбільше щеплень провели у Черкаській області.

Також вакцинували у Вінницькій (10), Житомирській (40), Київській (19), Чернігівській (10) областях.