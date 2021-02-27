PCEtLSDQndC1INC00L7QsdCw0LLQu9C10L3QsCDRgNC10LrQu9Cw0LzQvNCwIGZ1bGxzY3JlZW4gLS0hPg==
Ми використовуємо cookies, щоб проаналізувати та покращити роботу нашого сайту, персоналізувати рекламу.
Продовжуючи відвідування сайту, ви надаєте згоду на використання cookies та погоджуєтесь з Політикою конфіденційності.
Погоджуюсь
Логотип сайта
Поиск
ФАКТИ iPad / iPhone ФАКТИ Android
Факти / Світ
Людмила Грубнік |

Понад 10 тис. смертей від Covid-19 за добу: коронавірус у світі 26 лютого

Станом на 26 лютого 2021 року на планеті підтвердили понад 112,6 млн випадків коронавірусу.

коронавірус в україні

За останню добу захворіло ще 427 644 особи.

Водночас померло від хвороби понад 2,5 млн людей, за день – 10 093.

Найскладнішою епідситуація залишається у США, Індії та Бразилії.

Де найбільше хворих:

  • США – 28 028 815 (+73 477);
  • Індія – 11 063 491 (+16 577);
  • Бразилія – ​​10 324 463 (+66 588);
  • Росія – 4 223 186 (+11 086);
  • Велика Британія – 4 154 566 (+9 985).

Де найбільше летальних випадків:

  • США – 501 414 (+2 397);
  • Бразилія – ​​249 957 (+1 428);
  • Мексика – 182 815 (+1 006);
  • Індія – 156 825 (+120);
  • Велика Британія – 122 070 (+323).
Читайте
Коронавірус в світі: карта та статистика поширення

Карантин у світі

У країнах світу продовжують дотримуватися карантинних обмежень через складну ситуацію з коронавірусом, основні вимоги – соціальна дистанція та масковий режим.

Вакцинація у світі

Активно у світі триває і вакцинація проти коронавірусу.

У світі обговорюють можливість запровадження паспортів, які підтверджують факт імунізації. Однак у ВООЗ виступили проти таких документів для виїзду за кордон.

Більше новин про боротьбу з коронавірусом у світі читайте на Фактах ICTV.

Джерело: ВООЗ

Фото: Pexels

Теги: , ,
Якщо побачили помилку, будь ласка, виділіть фрагмент тексту і натисніть Ctrl+Enter.
fakty_logo
Читайте новини Факти ICTV у Google News.
Довіряйте лише перевіреним фактам.
Приєднатись
Завантаження...

Вгору Вгору

Знайшли помилку в тексті?

Помилка