Станом на 26 лютого 2021 року на планеті підтвердили понад 112,6 млн випадків коронавірусу.

За останню добу захворіло ще 427 644 особи.

Водночас померло від хвороби понад 2,5 млн людей, за день – 10 093.

Найскладнішою епідситуація залишається у США, Індії та Бразилії.

Де найбільше хворих:

США – 28 028 815 (+73 477);

Індія – 11 063 491 (+16 577);

Бразилія – ​​10 324 463 (+66 588);

Росія – 4 223 186 (+11 086);

Велика Британія – 4 154 566 (+9 985).

Де найбільше летальних випадків:

США – 501 414 (+2 397);

Бразилія – ​​249 957 (+1 428);

Мексика – 182 815 (+1 006);

Індія – 156 825 (+120);

Велика Британія – 122 070 (+323).

Карантин у світі

У країнах світу продовжують дотримуватися карантинних обмежень через складну ситуацію з коронавірусом, основні вимоги – соціальна дистанція та масковий режим.

Вакцинація у світі

Активно у світі триває і вакцинація проти коронавірусу.

У світі обговорюють можливість запровадження паспортів, які підтверджують факт імунізації. Однак у ВООЗ виступили проти таких документів для виїзду за кордон.

Більше новин про боротьбу з коронавірусом у світі читайте на Фактах ICTV.

Джерело: ВООЗ