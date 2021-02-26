США не визнають анексію Криму і з Україною протистоятимуть агресії РФ – Байден

Президент США Джо Байден заявив, що його країна ніколи не визнає анексію півострова Крим Російською Федерацією, і разом з Україною протистоятимуть агресивним діям РФ.

— Сім років тому Росія порушила міжнародне право, норми, за якими сучасні країни взаємодіють один з одним, а також суверенітет і територіальну цілісність сусідньої України, коли вона вторглася до Криму. У цю похмуру річницю ми підтверджуємо просту істину: Крим – це Україна, – йдеться у заяві на сайті Білого дому.

Також США продовжують підтримувати Україну та її союзників, і партнерів, як і від початку цього конфлікту.

Байден наголосив, що США продовжать роботу з метою притягнення Росії до відповідальності за порушення міжнародного права та агресію щодо України.

— Ми також продовжимо шанувати мужність і надію Революції Гідності, в якій український народ зіткнувся з вогнем снайперів і силовиків на Майдані і зажадав нового початку для своєї країни. США як і раніше вірять в обіцянки України, і ми підтримуємо всіх, хто прагне до мирного, демократичного та квітучого майбутнього своєї країни.

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Держсекретар США закликав Росію повернути Крим

Державний секретар США Ентоні Блінкен закликав РФ негайно припинити окупацію Криму, звільнити всіх українських політичних в’язнів та повернути Україні повний контроль над півостровом.

Блінкен, підкреслив, що позиція США залишається незмінною – вони визнають, що Крим – це Україна. Також він додав, що дії РФ загрожують безпеці всього світу.