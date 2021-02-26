США здійснили авіаудар по Сирії

Військові США завдали авіаудару по будівлі в Сирії, яка може належати збройним силам Ірану.

У Пентагоні заявили, що мета такого удару – відповідь на серію недавніх атак на американські об’єкти в Іраку. Усі дії Сполучених Штатів Америки були спрямовані на деескалацію ситуації на сході Сирії та Іраку.

У США вважають таку відповідь “пропорційною”. Окрім того, влада країни зазначила, що внаслідок авіаудару були знищені декілька прикордонних будівель, які використовувалися проіранськими угрупованнями.

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Напередодні президент США Джо Байден наказав завдати удар по території Сирії. Літаки ВПС США обстріляли будову, пов’язану з проіранським ополченням. Наказ Байдена був спрямований на те, щоб позбавити ополченців можливості продовжувати напади у майбутньому.

Атаки на Сирію

Наприкінці 2020 року у східній частині Сирії атакували автобус, внаслідок чого загинули щонайменше 28 людей, імовірно, солдати.

Сирійські державні ЗМІ повідомили, що автобус атакували в неспокійній провінції Дейр-ез-Зор, заявивши, що були вбиті цивільні.

Але інші джерела, зокрема група спостереження, повідомили, що всередині були солдати, що призвело до більшої кількості загиблих.

Джерело: Пентагон