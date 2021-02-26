PCEtLSDQndC1INC00L7QsdCw0LLQu9C10L3QsCDRgNC10LrQu9Cw0LzQvNCwIGZ1bGxzY3JlZW4gLS0hPg==
Ми використовуємо cookies, щоб проаналізувати та покращити роботу нашого сайту, персоналізувати рекламу.
Продовжуючи відвідування сайту, ви надаєте згоду на використання cookies та погоджуєтесь з Політикою конфіденційності.
Погоджуюсь
Логотип сайта
Поиск
ФАКТИ iPad / iPhone ФАКТИ Android
Факти / Світ
Людмила Богданова |

У Пакистані заборонили бити дітей

У Пакистані на рівні закону заборонили тілесне покарання дітей. Поки заборона на насильство над неповнолітніми діятиме лише в Ісламабаді – столиці країни. Однак згодом дію закону можуть поширити на всі регіони.

Булінг - шо робити дітям і батькам

Документ ухвалили після того, як в країні відбулося кілька резонансних випадків щодо знущання над дітьми. У січні неповнолітнього хлопчика вчитель побив до смерті за те, що він не запам’ятав урок у релігійній школі.

Влітку 2020 року роботодавці забили до смерті восьмирічну дівчинку-прибиральницю за те, що вона випустила на волю домашніх папуг. Ці та низка інших випадків спричинили загальнонаціональну дискусію щодо заборони насильства у країні, де фізичне покарання є звичним явищем.

Законопроект передбачає покарання за побиття дітей та забороняє всі види фізичних покарань на офіційних та неформальних робочих місцях та в різних навчальних закладах, зокрема у релігійних, державних і приватних установах.

Читайте
Мільйони людей у темряві: Пакистан відновлює електроенергію після потужного збою

Порнографічні фото з дітьми у Таїланді

У Таїланді викрили модельну агенцію, яка залучала дітей до створення порнографічних знімків. На жорсткому диску власника компанії правоохоронці виявили близько 500 тис. фото непристойного характеру.

Джерело: The Guardian

Фото: Pixabay

Теги: , ,
fakty_logo
Читайте новини Факти ICTV у Google News.
Довіряйте лише перевіреним фактам.
Приєднатись
Завантаження...

Вгору Вгору