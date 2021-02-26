Станом на 26 лютого у світі на коронавірус захворіли вже 112 649 371 людина. За минулу добу кількість хворих збільшилась на 427 644 інфікованих.

Статистика щодо смертності також невтішна – померли від ускладнень ще 10 093 хворих, а з початку пандемії – 2 501 229.

Світовим лідером за кількістю підтверджених випадків інфікування залишаються США. Також Америка перша за кількістю летальних випадків від Covid-19.

Лідери країн – членів ЄС погодилися за необхідності ввести електронні сертифікати для тих, хто отримав щеплення від Covid-19. Про це заявила канцлер Німеччини Ангела Меркель. Вона додала, що для опрацювання технічних питань створення системи електронних документів, що підтверджують вакцинацію від коронавірусу, Єврокомісії знадобиться близько трьох місяців.

Фінляндія введе локдаун на три тижні. З 8 по 28 березня школярів переведуть на дистанційне навчання. Влада рекомендувала обмежити роботу ресторанів і заборонити збиратися групами більше шести осіб у регіонах з несприятливою ситуацією через коронавірус.

Угорщина продовжила жорсткий локдаун на два тижні до 15 березня.

У ЄС вирішили продовжувати обмеження на поїздки. Під час саміту члени ЄС домовилися, що наразі поїздки є необов’язковими у зв’язку зі складною епідеміологічною ситуацією та розповсюдженням штамів коронавірусу.

Коронавірус та вакцинація в Україні

За минулу добу в Україні госпіталізували 2 762 осіб з коронавірусом, а до статистики інфікованих додалося ще 8 003 випадки захворювання на Covid-19.

Станом на ранок 26 лютого 2021 року ​​1 338 людей отримали щеплення проти коронавірусу.

Міністерство охорони здоров’я оновило зони карантину в Україні. У червоній зоні все ще залишаються тільки дві області – Івано-Франківська і Чернівецька.

Україна має отримати 10 млн доз вакцини проти коронавірусу від компанії Pfizer. Про це заявила народний депутат від Слуги народу Ольга Василевська-Смаглюк. Вакцину надішлють із США.