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Валентина Летяк |

Конгрес США підтримав антикризовий Covid-план Байдена на $1,9 трлн

Палата представників Конгресу США схвалила підготовлений адміністрацією Джо Байдена пакет антикризових заходів обсягом $1,9 трлн, спрямований на пожвавлення економіки в умовах пандемії.

Джо Байден

За проголосували майже всі демократи, крім двох. Республіканці голосували проти антикризових заходів.

Цей проект Байден представив ще в січні. Документ передбачає прямі виплати американським громадянам по $1,4 тис.

Крім того, пропонується $50 млрд виділити на тестування на наявність коронавірусної інфекції, ще $20 млрд – на програму вакцинації.

План Байдена також передбачає створення мільйонів нових робочих місць і допомогу безробітним.

Тепер законопроект передадуть в Сенат США.

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Президент США Джо Байден планує вакцинувати від коронавірусу всіх жителів країни до середини літа.

Глава держави розраховує, що до кінця травня країна матиме вже 400 млн доз. На момент, коли Байден зайняв пост президента, в країні було доступно лише 50 млн.

Джерело: ВВС

Фото: Getty Images

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