Понад 432 тис. нових випадків інфікування – така статистика Covid-19 у світі станом на 27 лютого. Загальна кількість тих, хто заразився на планеті, сягнула 112 902 746 осіб.
З них померли від наслідків коронавірусу 2 508 679. За останню добу жервами вірусу стали 10 773 людини.
В яких країнах найбільше випадків Covid-19
- США – 28 102 166;
- Індія – 11 079 979;
- Бразилія – 10 390 461;
- Росія – 4 223 186;
- Велика Британія – 4 154 566.
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Країни-лідери за кількістю летальних випадків
- США – 504 654;
- Бразилія – 251 498;
- Мексика – 183 692;
- Індія – 156 938;
- Велика Британія – 122 070.
Коронавірус в Україні
За останню добу 8 172 українці захворіли на Covid-19. Загальна кількість інфікованих коронавірусом в Україні станом на 27 лютого сягнула 1 342 016.
Через ускладнення померли 25 893 людини, з яких за добу – 151.
А одужали за останній день 4 766 пацієнтів, загалом – 1 168 321.