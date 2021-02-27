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Факти / Світ
Валентина Летяк |

Майже 113 млн інфікованих: коронавірус у світі 27 лютого

Понад 432 тис. нових випадків інфікування – така статистика Covid-19 у світі станом на 27 лютого. Загальна кількість тих, хто заразився на планеті, сягнула 112 902 746 осіб.

коронавірус, маска

З них померли від наслідків коронавірусу 2 508 679. За останню добу жервами вірусу стали 10 773 людини.

В яких країнах найбільше випадків Covid-19

  • США – 28 102 166;
  • Індія – 11 079 979;
  • Бразилія – ​​10 390 461;
  • Росія – 4 223 186;
  • Велика Британія – 4 154 566.
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Країни-лідери за кількістю летальних випадків

  • США – 504 654;
  • Бразилія – ​​251 498;
  • Мексика – 183 692;
  • Індія – 156 938;
  • Велика Британія – 122 070.

Коронавірус в Україні

За останню добу 8 172 українці захворіли на Covid-19. Загальна кількість інфікованих коронавірусом в Україні станом на 27 лютого сягнула 1 342 016.

Через ускладнення померли 25 893 людини, з яких за добу – 151.

А одужали за останній день 4 766 пацієнтів, загалом – 1 168 321.

Фото: Pixabay

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