Понад 432 тис. нових випадків інфікування – така статистика Covid-19 у світі станом на 27 лютого. Загальна кількість тих, хто заразився на планеті, сягнула 112 902 746 осіб.

З них померли від наслідків коронавірусу 2 508 679. За останню добу жервами вірусу стали 10 773 людини.

В яких країнах найбільше випадків Covid-19

США – 28 102 166;

Індія – 11 079 979;

Бразилія – ​​10 390 461;

Росія – 4 223 186;

Велика Британія – 4 154 566.

Країни-лідери за кількістю летальних випадків

США – 504 654;

Бразилія – ​​251 498;

Мексика – 183 692;

Індія – 156 938;

Велика Британія – 122 070.

Коронавірус в Україні

За останню добу 8 172 українці захворіли на Covid-19. Загальна кількість інфікованих коронавірусом в Україні станом на 27 лютого сягнула 1 342 016.

Через ускладнення померли 25 893 людини, з яких за добу – 151.

А одужали за останній день 4 766 пацієнтів, загалом – 1 168 321.