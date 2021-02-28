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Факти / Світ
Людмила Грубнік |

Covid-вакцинація зменшить кількість інфікованих у світі – BioNTech

Завдяки масовій вакцинації проти коронавірусу можна зменшити кількість заражених людей на 92%. Але щеплення доведеться робити регулярно.

коронавирус в Украине

Таку тезу озвучив керівник німецької компанії BioNTech, яка розробила вакцину, Угур Шахін.

– Після вакцинації кількість людей, які отримують позитивний ПЛР-тест на коронавірус і є заразними, зменшується на 92%, – зазначив Угур Шахін.

За його словами, завдяки вакцині можна стримувати пандемію коронавірусу.

Але для цього треба вакцинувати достатню кількість людей. Також щеплення потрібно проводити один раз на рік-півтора.

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Коли закінчиться пандемія

У ВООЗ розповіли, що закінчення пандемії коронавірусу варто чекати не раніше 2022 року.

За словами фахівців, нині вірус ліпше вивчений. Крім того, сприятиме цьому й масова вакцинація проти коронавірусу.

Детальніше про коронавірус у світі читайте у матеріалах на сайті Факти ICTV.

Джерело: Bild

Фото: Depositphotos

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