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Факти / Світ
Марія Степанюк |

На 50 тис. менше інфікованих: статистика коронавірусу у світі на 28 лютого

У світі станом на неділю, 28 лютого, зафіксували 113 467 303 випадків коронавірусу, за добу – 384 956.

чоловік у масці

Від ускладнень, які викликав Covid-19, у світі померли 2 520 550 пацієнтів, за добу – 8 230.

Країни з найбільшою кількістю хворих:

  • США – 28 174 978 (+72 812);
  • Індія – 11 096 731 (+16 752);
  • Бразилія – 10 455 630 (+65 169);
  • Росія – 4 246 079 (+11 359);
  • Велика Британія – 4 170 523 (+7 434).

Країни, де найбільше людей померли від коронавірусу:

  • США – 506 760 (+2 106);
  • Бразилія – 252 835 (+1 337);
  • Мексика – 184 474 (+782);
  • Індія – 157 051 (+113);
  • Велика Британія – 122 705 (+290).

Карантин у світі

В Італії посилюють чинні карантинні обмеження. Це стосується регіонів Ломбардія і П’ємонт, зокрема міст Мілан та Турин.

У США схвалили застосування у країні вакцини від коронавірусу, що розроблена компанією Johnson & Johnson. Дозвіл видано для використання у надзвичайних ситуаціях для людей віком від 18 років. Вакцина Johnson & Johnson вводиться одноразово.

У Дубліні спалахнули акції протесту проти продовження локдауну через пандемію коронавірусу до квітня 2021 року. В результаті безладів заарештували 23 особи.

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Коронавірус в Україні

Згідно зі статистикою коронавірусу в Україні, станом на 28 лютого виявили 5 833 нових випадків. Було проведено понад 47 тис. тестувань. Зокрема, захворіли 363 дитини та 146 медпрацівників.

Загалом за весь час пандемії інфікувались 1 347 849 українців.

Фото: Depositphotos

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