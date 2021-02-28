У неділю, 28 лютого, у Таїланді розпочали масову вакцинацію проти коронавірусу.
Перше щеплення на території країни зробили віце-прем’єру, міністру охорони здоров’я Анутіну Чарнвіракулу.
– Я сподіваюся, що вакцинація гарантуватиме безпеку людей від поширення коронавірусу. Це дозволить Таїланду якомога швидше повернутися до нормального життя, – зазначив Анутін Чарнвіракул після щеплення.
Імунізацію провели вакциною китайської компанії Sinovac Biotech.
Таїланд домовився про постачання вакцин від Sinovac Biotech та AstraZeneca.
Вакцинація у світі
З грудня 2020 року у світі триває масова вакцинація проти коронавірусу.
Попри це, деякі країни лише у лютому розпочали імунізувати своїх громадян, з-поміж них – Південна Корея, Австралія.
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