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Факти / Світ
Людмила Грубнік |

Перший вакцинований – міністр: Таїланд розпочав Covid-імунізацію

У неділю, 28 лютого, у Таїланді розпочали масову вакцинацію проти коронавірусу.

вакцинація

Перше щеплення на території країни зробили віце-прем’єру, міністру охорони здоров’я Анутіну Чарнвіракулу.

– Я сподіваюся, що вакцинація гарантуватиме безпеку людей від поширення коронавірусу. Це дозволить Таїланду якомога швидше повернутися до нормального життя, – зазначив Анутін Чарнвіракул після щеплення.

Імунізацію провели вакциною китайської компанії Sinovac Biotech.

Таїланд домовився про постачання вакцин від Sinovac Biotech та AstraZeneca.

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Вакцинація у світі

З грудня 2020 року у світі триває масова вакцинація проти коронавірусу.

Попри це, деякі країни лише у лютому розпочали імунізувати своїх громадян, з-поміж них – Південна Корея, Австралія.

Детальніше про вакцинацію проти коронавірусу читайте на Фактах ICTV.

Джерело: Інтерфакс-Україна

Фото: Dreamstime

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