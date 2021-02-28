У США дозволили проводити щеплення уже третьою вакциною проти коронавірусу – речовиною Janssen від компанії Johnson&Johnson.

Рішення ухвалили в Управлінні з питань якості продовольства та медикаментів США (FDA). Раніше консультативний комітет з вакцин та біологічних продуктів рекомендував органу затвердити речовину.

– Дані чітко доводять, що вакцина Janssen може бути ефективною для запобігання коронавірусу, – повідомляє FDA.

За даними органу, переваг від її використання більше, ніж ризиків.

Вакцинація проти коронавірусу

У США з грудня 2020 року відбувається вакцинація проти коронавірусу.

Першою на території країни дозволили використовувати вакцину від Pfizer та BioNTech. Потім схвалення отримала речовина від Moderna.

Детальніше про вакцинацію проти коронавірусу у світі читайте на Фактах ICTV.

Джерело: FDA