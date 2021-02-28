У Судані літак повернули в аеропорт через появу кота у кабіні пілотів

Пілоти літака, який прямував рейсом зі столиці Судану Хартум до катарської столиці Дохи, були здивовані, коли через півгодини після вильоту виявили у своїй кабіні непроханого пасажира – кота.

Тварина напала на капітана літака, що змусило екіпаж повернути літак назад до міжнародного аеропорту Хартума.

Суданське видання Al Sudani з посиланням на власні джерела стверджує, що кіт міг потрапити до повітряного судна авіакомпанії Tarco Air, коли воно стояло в ангарах аеропорту Хартума перед вильотом до Дохи.

Найімовірніше кіт заліз в салон під час прибирання літака або огляду судна інженерами.

Це непоодинокий випадок, коли тварина стає причетною до подібного інциденту з літаками. Приміром, у 2018 році у канадському місті Саскатун єнот пробрався на літак і зірвав рейс до Торонто.

Тварина сховалася у шлангу кондиціонера перш ніж технічний персонал включив пристрій. Після того, як він почав працювати, єнот потрапив у вентиляційну систему літака. Його визволяли кілька годин.

Джерело: Al Sudani