Кожен день все більше людей страждає від коронавірусу. З цієї причини багато країн вводять нові протиепідемічні правила, щоб стримати поширення небезпечного вірусу Covid-19.

Факти ICTV зібрали головні новини про коронавірус в Україні та світі за 28 лютого.

Коронавірус в Україні

Станом на 28 лютого 2021 року в Україні підтвердили 1 347 849 випадки захворювання на коронавірус. За останню добу виявили 5 833 нових хворих небезпечним вірусом.

Зараз на території України діють три зони епідемічної небезпеки – жовта, оранжева та червона. З 24 лютого Івано-Франківська та Чернівецька область знаходяться у червоній карантинній зоні.

До помаранчевої зони потрапили сім областей. Серед них Вінницька, Донецька, Житомирська, Закарпатська, Запорізька, Луганська та Тернопільська області. Решта регіонів залишаються у жовтій зоні, зокрема місто Київ.

За останню добу в Україні щеплення проти коронавірусу отримали 90 громадян. Загалом у країні з 24 лютого вакцинували 3 141 особу.

Коронавірус у світі

Міністерство охорони здоров’я Ірану заявило, що число загиблих від коронавірусу в країні перевищило позначку в 60 тис. осіб. За даними міністерства, в Ірані зареєстрували загалом 1 631 169 випадків зараження.

У Німеччині декілька штатів закликали вводити невикористані вакцини від коронавірусу AstraZeneca молодим людям. Першочергово вакцинуються літні люди, проте деяких з них відмовляються робити щеплення з різних причин. За словами прем’єр-міністра Баден-Вюртемберга Вінфріда Кречманна країна не може дозволити, щоб вакцина лежала без діла і не використовувалася, тому що групи ризику відмовляється імунізуватися.

Філіппіни отримають першу партію вакцини проти Covid-19 вакцини 28 лютого. Таким чином країна стала однією з останніх в Південно-Східній Азії, яка розпочне вакцинацію населення.

Міністрів внутрішніх справ і юстиції Йорданії звільнили через порушення протиепідемічних правил, спрямованих на стримування поширення коронавірусу. Міністри пообідали в ресторані в Аммані у компанії дев’яти осіб, тоді як відповідно до закону Йорданії дозволено сидіти за одним столом не більше шести людям.

Президент Угорщини Янош Адер та прем’єр-міністр Віктор Орбан отримали щеплення від коронавірусу, вакцину якої розробила фармацевтична компанія Sinopharm.

Детальну статистику коронавірусу у світі можна знайти у матеріалі Фактів ICTV.