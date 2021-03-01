У світі працюють над розробкою нового покоління вакцини проти коронавірусу, у ВООЗ розповіли, як досягти колективного імунітету до вірусу, а в Україні міністр охорони здоров’я Максим Степанов публічно вакцинувався. Факти ICTV зібрали головні новини про коронавірус в Україні та світі за 1 березня.

Президент Володимир Зеленський вимагає чіткого плану вакцинації від коронавірусу та продовження перемовин з виробниками щодо постачання препаратів, і свята не мають вплинути на цей процес.

Водночас головний санітарний лікар Віктор Ляшко повідомив, що до кінця тижня за допомогою мобільних бригад можна збільшити кількість щеплень до 11,3 тис.

У свою чергу головнокомандувач ЗСУ Руслан Хомчак наголосив, що нині вже вакциновано 208 військовослужбовців.

Також, міністр охорони здоров’я Максим Степанов повідомив, що він і президент мають намір публічно вакцинуватися від коронавірусу, щоб показати українцям на власному прикладі, що вакцина Covishield безпечна для використання. Але президент зробить щеплення разом з військовими.

Тому, Степанов уже зробив щеплення від коронавірусу вакциною компанії AstraZeneca.

Вакцинування він робив в Олександрівській клінічній лікарні Києва, яка від початку епідемії приймає хворих на коронавірус. Міністр зазначив, що почувається краще, ніж до вакцинації.

В Україні триває адаптивний карантин, який ділить регіони на чотири карантинні зони. Наразі в червоній зоні перебувають Івано-Франківська та Чернівецька області. Однак Житомирська область стане третьою, яка потрапить до червоної зони. 3 березня з 00.00 на території області запроваджується червоний рівень епідемічної небезпеки та застосовуються відповідні обмежувальні заходи.

Голова Житомирської ОДА Віталій Бунечно повідомив, що за останній тиждень в регіоні провели майже 6 тис. ПЛР-тестів і отримали 2 716 хворих на коронавірус. Він заявив, що за останні чотири тижні кількість хворих збільшилася втричі.

Водночас у помаранчевій зоні опинилися вісім областей: Вінницька, Донецька, Житомирська, Закарпатська, Запорізька, Київська, Луганська та Тернопільська області.

У жовтій – місто Київ, Волинська, Дніпропетровська, Кіровоградська, Львівська, Миколаївська, Одеська, Полтавська, Рівненська, Сумська, Харківська, Херсонська, Хмельницька, Черкаська і Чернігівська області.

Окрім того, лікар Євген Комаровський розповів, що вакцина однаково працюватиме, навіть якщо захворіти на коронавірус після щеплення. Він заявив, що після будь-якого щеплення у людини може з’явитися головний біль, лихоманка, хворобливість, набряк і почервоніння в місці ін’єкції – це нормально.

Натомість компанія-виробник AstraZeneca разом із Оксфордським університетом планує до осені 2021 року створити нове покоління наявної вакцини від коронавірусу, яка боротиметься з новими штамами. Директор Оксфордської вакцинної групи Ендрю Поллард сказав, що вакцина ефективно працюватиме проти британського штаму коронавірусу, який уже поширився в усьому світі.

Водночас США у вівторок очікують перші поставки нещодавно схваленої вакцини від коронавірусу Johnson&Johnson. Уряд розраховує, що це дозволить підвищити рівень вакцинації. Так, Johnson&Johnson доставить ще близько 16 млн доз до кінця березня і 100 млн до кінця червня.

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У ВООЗ дослідили, що у 10% жителів планети є антитіла до коронавірусу. Є території, зокрема з високою щільністю населення в міських районах, де 50-60% жителів піддалися зараженню вірусом і мають антитіла. Однак не можна стверджувати, що все місто, провінція чи країна досягли колективного імунітету.

Науковці вважають, що досягти масштабного імунітету від коронавірусу можна лише за допомогою вакцинації.

В Індії прем’єр-міністр Нарендра Моді 1 березня отримав першу дозу препарату проти коронавірусу Covaxin, який виготовили в країні. Він зробив щеплення в Індійському інституті медичних наук у Делі.

Коронавірус в Україні

Станом на ранок 1 березня на коронавірус в Україні захворіли 1 352 134 особи. За останню добу було виявлено 4 285 нових випадків.

Найбільша кількість підтверджених випадків зареєстрована у Вінницькій (598), Івано-Франківській (526), Житомирській (466), Чернівецькій (335) та Львівській (315) областях.

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