AstraZeneca планує виготовити нове покоління вакцини проти коронавірусу

Фармацевтична компанія AstraZeneca спільно з Оксфордським університетом планує до осені 2021 року створити нове покоління наявної вакцини від коронавірусу, яка боротиметься з новими штамами.

Про це повідомив директор британського відділення компанії Мене Пангалос.

За його словами, графік розробки вакцини нового покоління передбачає лабораторні роботи, клінічні дослідження та необхідні тестування препарату.

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– Ми дуже хочемо спробувати зробити щось до осені, тобто вже цього року. Коли у нас буде наступний варіант, ми повідомимо, – сказав Пангалос.

У свою чергу директор Оксфордської вакцинної групи Ендрю Поллард сказав, що вакцина ефективно працюватиме проти британського штаму коронавірусу, який уже поширився в усьому світі.

AstraZeneca в Україні

23 лютого в Україні зареєстрували вакцину Oxford/AstraZeneca (Covishield) для екстреного медичного застосування проти Covid-19.

З 24 лютого в Україні розпочалася вакцинація від коронавірусу. Вже 3 141 людина імунізувалася індійською вакциною AstraZeneca/Oxford.