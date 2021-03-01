AstraZeneca планує виготовити нове покоління вакцини проти коронавірусу

Фармацевтична компанія AstraZeneca спільно з Оксфордським університетом планує до осені 2021 року створити нове покоління наявної вакцини від коронавірусу, яка боротиметься з новими штамами.
Про це повідомив директор британського відділення компанії Мене Пангалос.
За його словами, графік розробки вакцини нового покоління передбачає лабораторні роботи, клінічні дослідження та необхідні тестування препарату.
– Ми дуже хочемо спробувати зробити щось до осені, тобто вже цього року. Коли у нас буде наступний варіант, ми повідомимо, – сказав Пангалос.
У свою чергу директор Оксфордської вакцинної групи Ендрю Поллард сказав, що вакцина ефективно працюватиме проти британського штаму коронавірусу, який уже поширився в усьому світі.
AstraZeneca в Україні
23 лютого в Україні зареєстрували вакцину Oxford/AstraZeneca (Covishield) для екстреного медичного застосування проти Covid-19.
З 24 лютого в Україні розпочалася вакцинація від коронавірусу. Вже 3 141 людина імунізувалася індійською вакциною AstraZeneca/Oxford.