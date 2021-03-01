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Факти / Світ
Марія Степанюк |

Майже 400 тис. інфікованих за добу: статистика коронавірусу у світі на 1 березня

У світі станом на понеділок, 1 березня, зафіксували 113 820 168 випадків коронавірусу, за добу – 347 981.

чоловік у масці

Від ускладнень, які викликав Covid-19, у світі померли 2 527 891 пацієнта, за добу – 7 238.

Країни з найбільшою кількістю хворих:

  • США – 28 244 591 (+69 613);
  • Індія – 11 112 241 (+15 510);
  • Бразилія – 10 517 232 (+61 602);
  • Росія – 4 257 650 (+11 571);
  • Велика Британія – 4 176 558 (+6 035).

Країни, де найбільше людей померли від коронавірусу:

  • США – 508 584 (+1 824);
  • Бразилія – 254 221 (+1 386);
  • Мексика – 185 257 (+783);
  • Індія – 157 157 (+106);
  • Велика Британія – 122 849 (+144).

Карантин у світі

У Словаччині з 3 березня почне діяти комендантська година, а носіння респіраторів у всіх громадських місцях стане обов’язковим з 15 березня.

З 1 березня в Австрії аптеки почали безкоштовно роздавати експрес-тести на коронавірус. Одна людина може отримати п’ять медичних засобів на місяць, не сплачуючи за це.

Сардинія стала першим регіоном Італії, у якому запровадили білу зону карантину.

Кіпр відніс Україну з 1 березня до сірої зони та не відкрив кордони. Громадянам з країн сірої зони заборонено перетинати кордон країни, окрім деяких категорій населення.

У Великій Британії шукають загадкового хворого на бразильський штам коронавірусу. В країні намагаються знайти одного з шести носіїв мутованого вірусу, який не надав свої дані для тестової карти, яка заповнюється перед тим, як зробити тест на Covid-19.

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Коронавірус в Україні

Згідно зі статистикою коронавірусу в Україні, станом на 1 березня виявили 4 285 нових випадків. Було проведено понад 23 тис. тестувань. Зокрема, захворіли 258 дітей та 93 медпрацівники.

Загалом за весь час пандемії інфікувались 1 352 134 українців.

Фото: Depositphotos

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